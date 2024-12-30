Mardin'de Suçlardan Aranan 6 Zanlı Tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 6 zanlının tutuklanmasının ardından, toplamda 42 kişi gözaltına alındı. Aralarında 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından mahkumiyeti bulunan 2 kişi de bulunuyor.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 23-29 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında "dolandırıcılık" suçundan "13 yıl 7 ay" ve "hırsızlık" suçundan "9 yıl 11 ay" hapis bulunan 2 kişinin de olduğu 42 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel