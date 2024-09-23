Mardin'de Suçlardan Aranan 14 Zanlı Tutuklandı
Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı. 16-22 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ve yaralama suçlarından aranan toplam 47 kişi gözaltına alındı ve 14'ü tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 14 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 16-22 Eylül'de çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından 16 yıl 2 ay 20 gün ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 2 kişinin de bulunduğu 47 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 47 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.