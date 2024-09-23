Mardin'de Suçlardan Aranan 14 Zanlı Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 14 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 16-22 Eylül'de çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından 16 yıl 2 ay 20 gün ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 2 kişinin de bulunduğu 47 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.