Haberler

Mardin'de Suç Emniyetine Operasyon: 10 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de yapılan operasyonlarda, aralarında hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheliden 42'si serbest bırakıldı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 10 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 15-21 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme" suçundan 12 yıl 1 ay ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 52 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 42'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Saran ve Cem Gölbaşı arasında bomba diyalog
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi

16 yaşındaki kızı gizlice çekti, meydandakiler kendini tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.