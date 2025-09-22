Mardin'de Suç Emniyetine Operasyon: 10 Zanlı Tutuklandı
Mardin'de yapılan operasyonlarda, aralarında hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheliden 42'si serbest bırakıldı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 10 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 15-21 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme" suçundan 12 yıl 1 ay ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 52 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 42'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel