Mardin'de Suç Emniyetine Operasyon: 10 Zanlı Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 10 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 15-21 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme" suçundan 12 yıl 1 ay ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 52 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 42'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.