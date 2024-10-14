Mardin'de Suç Çetelerine Operasyon: 13 Tutuklama
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliden 13'ü düzenlenen operasyonla tutuklandı. Yakalananlar arasında ağır cezalara çarptırılan zanlılar da yer aldı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 7-13 Ekim'de çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda, aralarında "yağma" suçundan 13 yıl 9 ay ve "kaçakçılık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.
Yakalananlardan 37'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.