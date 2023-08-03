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Mardin'de su kuyusu sondajında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurtderi köyünde su kuyusu sondajı sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurtderi köyünde su kuyusu sondajı sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yurtderi köyünde akşam saatlerinde Ş.E.'ye ait tarlada su kuyusu sondaj çalışması esnasında dinamit patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Ahmet (30) hayatını kaybederken, Mehmet Emin L. (48) ve Şahin A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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