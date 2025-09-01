Mardin'de Su Deposu Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Mardin'de, temizlemek için girdiği binadaki su deposunda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MARDİN'de, temizlemek için girdiği binadaki su deposunda mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki yeni TOKİ konutlarında meydana geldi. Binanın su deposunu temizlemek isteyen kişi, fenalaşarak çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Uzun süre havasız kaldığı için oksijen verilen kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

