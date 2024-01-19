Mardin'de şehit askerlere suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan bir kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada bir hesaptan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
Ekipler, paylaşımların Kızıltepe ilçesindeki bir kişi tarafından yapıldığını belirleyerek, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.