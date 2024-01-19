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Mardin'de şehit askerlere suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

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Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan bir kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada bir hesaptan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Ekipler, paylaşımların Kızıltepe ilçesindeki bir kişi tarafından yapıldığını belirleyerek, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Mardin Güvenlik Terör Hukuk Güncel Haberler

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