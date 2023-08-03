Mardin'de Sondaj Patlaması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.