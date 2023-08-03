Mardin'de Sondaj Patlaması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj yapıldığı sırada kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Yurtderi Mahallesi'nde sulama için sondaj yapılırken kullanılan dinamit infilak etti.
Olayda, M.A. (30) hayatını kaybetti, M.E.L. (48) ve Ş.A. (32) yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel