Mardin'de solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek ambulans uçakla Konya'ya nakledildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, solunum ve kalp rahatsızlığı bulunan Seher Tokay'ın ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen Tokay, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.