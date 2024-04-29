Mardin'de sokakta tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde evinin önünde silah sesleri duyan bir kişi, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olayda kullanılan aracı tespit ederek arama yaptı. Araçta yapılan aramada tabanca, şarjör ve boş kovan ele geçirildi ve araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemleri devam eden şüpheliler hakkında 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Mardin'de sokakta tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesinde evinin önünde silah sesleri duyan kişi, polise ihbarda bulundu.
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada olayda kullanılan araç tespit edildi.
Araçta yapılan aramada tabanca, şarjör ve boş kovan ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri süren 2 şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldı.