Mardin'de Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin'de Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı kent genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları sürdürüyor. Ekipler tüm alanları düzenli olarak ilaçlarken, mahalle muhtarı yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, şehir merkezi, ilçe, kırsal mahalleler ve mezralar, caddeler, sokak araları, bağ ve bahçeleri düzenli olarak ilaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkez Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi muhtarı Mehmet Erginoğlu, yapılan ilaçlama çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Transfer bitti! Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.