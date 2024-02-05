Mardin'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, polis ekipleri sürücüleri uyararak olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli olmalarını istedi.
MARDİN'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.
Artuklu ilçesinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü; sürücüler far ve ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. (DHA)