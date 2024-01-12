Mardin'de sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

MARDİN - Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Sis ile görsel şölen oluştuğunu belirten Cihat Ay, "Sisli havalar çok güzel bir görsel sunuyor. Sürücü ve yayalar var, görüş alanı sıfırın altında düşüyor. Sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" dedi.