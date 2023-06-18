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Mardin'de sınava geç kalan 2 adayı jandarma ekipleri yetiştirdi

Mardin'de sınava geç kalan 2 adayı jandarma ekipleri yetiştirdi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde geç kalan 2 adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri salona jandarma ekipleri ulaştırdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geç kalan 2 adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri salona jandarma ekipleri ulaştırdı.

Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi ile Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesinde, YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalan 2 kız aday, yetkililerden yardım istedi.

Adayları sınav salonuna İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetiştirdi.

Adaylar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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