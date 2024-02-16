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Mardin'de silahlı saldırıya ilişkin tutuklama

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Koçhisar Mahallesi'nde önceki gece düzenlenen, M.Ş.T'nin (30) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

M.Ş.T'nin kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saldırının ardından kaçan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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