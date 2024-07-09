Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracıyla seyir halinde olan D.C'ye (29), dün gece Turgut Özal Mahallesi'nde başka bir araçtan silahla ateş adildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, D.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

D.C'nin cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.