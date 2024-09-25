Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde evinin avlusunda silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Orhan Erat, ayaklarından yaralandı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Erat'ın sağlık durumu iyi. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
MARDİN'de evinin avlusundayken silahlı saldırıya uğrayan Orhan Erat (52), yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Erat, evinin avlusundayken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şüphelinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Erat'ın ayaklarına isabet etti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erat, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı. Erat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.