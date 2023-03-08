Mardin'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, biri ağır 5 kişi yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, biri ağır 5 kişi yaralandı. Kırsal Araköy Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Aydın K, Türkan K, Çetin K, Ahmet K. ve Hadi K, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hadi K'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken emniyet güçleri olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı. Kaynak: AA / Güncel Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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