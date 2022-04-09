Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Üçkavak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan İdris S. ve Mehmet G, 112 Acil Servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel