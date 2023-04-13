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Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaalanı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan N. E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mazıdağı Mardin Güncel Haberler

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