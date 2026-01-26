Haberler

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 56 yaşındaki Suud Çeçen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Suud Çeçen (56), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların, çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

