Mardin'de Silahlı Kavga: 6 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı, ardından kavga büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Şar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Y.Ö, B.E, N.Ö,C.Ö, S.Ö. ile F.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel