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Mardin'de silahlı kavga: 4 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, E.T, S.A. ve İ.A. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, E.T, S.A. ve İ.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma Midyat Mardin Güncel Haberler

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