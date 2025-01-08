Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, B.A. (20) ile S.K. (40) silahla, F.B. (18) ise darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.