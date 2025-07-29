Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Medrese Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada F.A. (53) ve Ç.A. (43) yaralandı.

Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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