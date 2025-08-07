Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Ölü

Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Karabent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

M.B. (60) ve G.B. (42) açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İki kişinin cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
