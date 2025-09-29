Haberler

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında kepçeyle temizlik yapıldığı sırada çıkan toz nedeniyle çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Eylül'de Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kepçeyle temizlik yapıldığı sırada çıkan toz nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralandı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, M. Veysi Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Eskikale Mezarlığı'nda defnedildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
