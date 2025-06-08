Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölen kişinin Ahmet Boz olduğu belirlendi. Yaralılardan 2'sinin durumu kritik.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı arazi kavgasında ölen kişinin Ahmet Boz olduğu belirlendi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel