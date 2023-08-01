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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kavga, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kavga, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Çokan (22) ve M.T. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaralanan Çokan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yaralı M.T. ise yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz Çokan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe Mardin Fırat kavga Güncel Haberler

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