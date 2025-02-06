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Mardin'de Silahlı Cinayet Zanlılarından Üçü Tutuklandı

Mardin'de Silahlı Cinayet Zanlılarından Üçü Tutuklandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl iki kişinin silahla öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan dört şüpheliden üçü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024'te 2 kişinin öldürülmesinin ardından firar eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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