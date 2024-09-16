Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Silahlı Çatışma ve Cinayet Davasında 10 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de bir kişinin çekiç ve sopayla öldürülmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmada gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, iki mahalle arasında süren gerginliğin bir sonucu olarak gerçekleşti.

MARDİN'de Resul Derin'in (40) çekiç ve sopayla öldürülmesinin ardından, tarafların yaşadıkları 2 kırsal mahalle arasında karşılıklı taciz ateşi açılması üzerine düzenlenen, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine giderken, arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin, çekiç ve sopayla defalarca vurduğu, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp, uzaklaştığı görüldü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde aynı gün polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden Selahattin Acet, savcılıktaki ifadesinde, daha önce yaşanan kavga nedeniyle bir anlık sinirle olayın geliştiğini belirterek, "Olaydan bir ay önce Derik'te Tarlacık Mahallesi'nde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Daha sonra büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A., ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralandı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu" dedi.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Diğer yandan şüphelilerin neden olarak gösterdiği ve olaydan bir ay önce yaşanan kavganın da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açıp tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü, bir kişinin de 'Askerler çıksın, aradan' dediği duyuldu.

Olayın ardından Derik ilçesi kırsal Pirinçli ve Subaşı mahallelerinde yaşayan tarafların yakınları arasında son bir ayda çeşitli tarihlerde olaylar çıktı. Olaylarda bazı haneler taşlandı, ahırlar yakıldı, gece saatlerinde de tarafların birbirine ateş açtı. Bu anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi. Taciz atışlarının ardından jandarma ekipleri, mahallelerde belirlenen şüphelilerin adreslerine 10 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 adreste yapılan aramalarda 1 Bixi, 1 Aug piyade tüfeği, 8 Kalaşnikof, 2 G1 piyade tüfeği, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Mavzer keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çeşitli çaplarda 5 bin 463 tabanca ve tüfek fişeği, 1 balistik yelek, 1 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Başvuru şartları nedir? Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi? 16-17 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 16-17 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Eylül Aliağa, Güzelbahçe, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Ümraniye, Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title