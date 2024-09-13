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Mardin'de silah ve mühimmat operasyonu: 8 evde çok sayıda silah ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı

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Mardin'de yapılan operasyonda, 8 evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de 8 eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik ilçesindeki jandarma sorumluluk sahasında 8 ayrı ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, evlerde gizlenmiş makineli tüfek, 8 piyade tüfeği, 8 kalaşnikof, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 5 bin 144 fişek, balistik yelek ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

Olay ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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