Mardin'de Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah, bir tabanca, 293 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 3 uzun namlulu silah, tabanca, 293 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel