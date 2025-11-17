Mardin'de Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 3 uzun namlulu silah, tabanca, 293 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.