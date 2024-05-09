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Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda uzun namlulu otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek, ?2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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