Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Uzun Namlulu Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.