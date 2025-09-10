Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. 6 adrese yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Derik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 700 fişek, 112 av tüfeği kartuşu ve dürbün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel