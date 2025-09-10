Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Mardin'in Derik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 700 fişek, 112 av tüfeği kartuşu ve dürbün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.