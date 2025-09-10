Haberler

Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. 6 adrese yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 700 fişek, 112 av tüfeği kartuşu ve dürbün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

Memurları mest edecek rakamlar! 90 ile 138 bin TL arası ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.