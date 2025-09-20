Haberler

Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 12 şarjör ve 1500 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
