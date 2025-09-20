Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 12 şarjör ve 1500 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel