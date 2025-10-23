Haberler

Mardin'de Silah Kaçakçılarına Operasyon: 1 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda birçok ruhsatsız silah ve malzeme ele geçirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticareti suçuna yönelik Kızıltepe ilçesinde operasyonda düzenlendi. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 TL'ye de el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

