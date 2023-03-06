Mardin'de sığınakta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi Güncel Haberler tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta ele geçirilen mühimmat imha edildi. tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta ele geçirilen mühimmat imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 22 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı 2023-2 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada; 1 kullanıma hazır LAW silahı, 5 anti tank roket mühimmatı, 20 kilo el yapımı patlayıcı madde, çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 350 kilo gıda malzemesi, 1 güneş paneli ve çok miktarda Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler, kontrollü bir şekilde imha edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel PKK Güncel Haberler

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