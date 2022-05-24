Sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı - Haberler

Mardin'de ortaokul öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı dekor ürünler ve eşyalar ile resimlerden oluşan sergi, Mardin Müzesi'nde izlenime sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Nigar Köçer ve öğretmenlerin koordinatörlüğünde "Çöpe Atma, Sanata Dönüşsün" temasıyla atıklardan 100'e yakın süs eşyası, "Küçük kalpler büyük dokunuşlar" temasıyla da 60 resim yaptı.

Mardin Müzesi bahçesinde serginin açılışını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, sıfır atık bilincinin toplumda yer alması ve farkındalık oluşturma adına bu tip etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu tür etkinliklerin çocukların geleceğe yönelik hayallerini de daha canlı tutacağına inandıklarını aktaran Demirtaş, "Tabii ki bunun amacı, biriktirdiğimiz, 'çöp' dediğimiz şeylerin aslında çöp olmadığını, farklı şekillerde de kullanabileceğini insanlara göstermek. Çevreyi temiz tutmak hepimizin görevi, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş de Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verdi, bu kapsamda kentte yapılan çalışmaları anlattı.

Mardin Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Gani Tarkan ise sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Köçer, sergilenen malzemelerin öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını, atık malzemeleri yeniden değerlendirerek kullanışlı eşyalara dönüştürdüklerini anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve davetlilerin katıldığı sergi, gün boyu açık kalacak.