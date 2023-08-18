Mardin'de Şiddete Maruz Kalan Yavru Köpek Tedavi Altına Alındı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddete maruz kalan yavru köpek tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddete maruz kalan yavru köpek tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Gölgelik alanda oturan yavru köpeğe şiddet uygulayan şüpheli M.T., güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine jandarma ekipleri tarafında evinde gözaltına alındı.
Yumuşak dokularına aldığı darbeler sonrası yaralanan köpek, tedavi altına alındı. Şüpheli, jandarma işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kızıltepe Kaymakamlığı sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "İlçemiz kırsalında bir şahsın başına demir çubukla vurarak şiddete maruz bıraktığı yavru köpeğimiz ilçemiz Mobil Kısırlaştırma Merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi." ifadelerine yer verdi. - MARDİN