Mardin'de Seyir Halindeki TIR Alev Alev Yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir TIR'ın dorsesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, İpek Mahallesi'nde meydana geldi ve nedeni henüz belirlenemedi.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR'ın dorse bölümü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. 73 ABE 512 plakalı TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede hasar meydana geldi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel