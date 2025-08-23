Mardin'de Seyir Halindeki TIR Alev Alev Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir TIR'ın dorsesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, İpek Mahallesi'nde meydana geldi ve nedeni henüz belirlenemedi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR'ın dorse bölümü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. 73 ABE 512 plakalı TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı

6 Şubat depremlerini önceden tahmin etmişti! Şimdi de o kenti uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.