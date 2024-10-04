Mardin'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin-Şanlıurfa kara yolu Köseveli mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiyeye durumu bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.