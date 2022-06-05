Seyir halindeki tır alev aldı - Haberler

Seyir halindeki tır alev aldı Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Nusaybin -Cizre kara yolunda seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorse lastikleri, Katran köyü mevkisinde alev aldı. Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yangında tırın dorsesi ağır hasar gördü. AA / Şahin Seçen - Güncel Güncel Haberler

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