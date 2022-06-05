Seyir halindeki tır alev aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki tır alev aldı

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin -Cizre kara yolunda seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorse lastikleri, Katran köyü mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangında tırın dorsesi ağır hasar gördü.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title