Mardin'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün durumu fark edip aracı yol kenarına çekmesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi'nde seyir halindeki 34 AR 6774 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel