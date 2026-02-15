Haberler

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesi sonucu can kaybı yaşanmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Artuklu ilçesi merkez Şar Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde dün gece saatlerinde meydana sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek uzaklaştı. İhbarla olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik akışı ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

Genç kadın fark eder etmez tekme tokat saldırdı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

Sapığa bak sen! Tahliye olduktan 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı