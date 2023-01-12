MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, 14.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Hububat Ticaret Merkezi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAR 718 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yol kenarında durdurduğu otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel