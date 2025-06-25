Mardin'de Seyir Halindeki Kamyon Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, yapılan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, kamyon ise kullanılmaz hale geldi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi'nde meydana geldi. Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halinde olan 27 AUB 605 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kamyon şoförü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.