Mardin'de seyir halindeki halk otobüsünde yangın - Haberler

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Mardin'de seyir halindeki halk otobüsünde yangın

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Mardin'de seyir halindeki halk otobüsünde yangın

MARDİN'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde yolcu bulunan seyir halindeki halk otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

 


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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