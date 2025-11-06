Haberler

Mardin'de şehit öğretmenler anıldı

Güncelleme:
MARDİN'in Savur ilçesi Başkavak köyünde 5 Kasım 1994'te terör örgütü PKK tarafından düzenlenen şehit edilen 4 öğretmen, düzenlenen törenle anıldı.

Savur ilçesine bağlı kırsal Başkavak Mahallesi'nde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçları durdurularak şehit edilen öğretmenler Mehmet Zeki Ödük, Mahmut Çatalkaya, Ali Yıldız ve Erol Ercan için kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Savur Belediyesi konferans salonunda anma töreni düzenlendi. Meslektaşları ve öğrenciler, şiir ve türküler ile şehit öğretmenleri andı. Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kaymakam Enes Emircan Buyuran, İlçe Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın ile kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Törende şiirler ile şehit öğretmenlerin öz geçmişleri okundu ardından hazırlanan oratoryo sunuldu. Öğretmenler de 'Mağusa Limanı' isimli türküyü seslendirdi. Daha sonra Şehit Ali Yıldız'ın annesi ile yapılan röportaj izlendi. Selahattin Aydın'ın yaptığı duanın ardından şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergi gezildi.

'BİR ALİ GİDER, BİN ALİ GELİR'

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, şehit öğretmenleri anarak, "Öğretmenler, bizim için çok kıymetli. Maalesef hain terör, 5 Kasım 1994 yılında 4 öğretmen arkadaşımızı şehit etti. Benim içimde farklı bir burukluk var çünkü kendi köyümde öğretmenlik yapıyorlardı. Şehit öğretmenlerden birisiyle de beraber, Ali Bey'le beraber biz Savur Spor takımında futbol oynadık. Ali Bey çok kıymetliydi, diğer öğretmen arkadaşlarımız da benim için çok kıymetliydi. Onlar buraya tamamen Savur'a değer katmak, Savur'daki öğrencilere değer katmak için gelmişlerdi. Ama maalesef biliyorsunuz, terör çirkin yüzünü tekrar gösterip öğretmenlerimizi katletti. Fakat terör örgütü şunu bilmiyor; bir Ali gider, bin tane Ali gelir. Bir tane Mehmet Zeki gider, on bin tane Mehmet Zeki gelir. Bunu unutuyorlar. Biz daha güçlüyüz, daha birlik ve beraberlik içindeyiz. Tabii ki öğretmenlerimizi özlüyoruz, onları rahmetle anıyoruz. Bu vatan onlara minnettardır. Allah onlara rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

'RABB'İM MİLLETİMİZE BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN'

Selahattin Aydın, konuşmasında böyle bir acının tekrar yaşanmamasını dileyerek, "Bugün burada il ve ilçe protokolünün katılımıyla ve kıymetli Savur halkımızın da katılımıyla, 31 yıl önce 4 öğretmenimizin hain terör örgütü tarafından şehit edilmesi vesilesiyle bir araya geldik. Rabb'im, tekrar böyle bir acıyı milletimize ve öğretmenlerimize yaşatmasın. Rabb'im bizi, milletimizi, devletimizi muhafaza eylesin. ve özellikle öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli olan, rehber olan öğretmenlerimizi bu gibi durumlardan muhafaza eylesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
